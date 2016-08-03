国际油市：美国原油期货继续低于40美元，供应过剩让市场承压

分析师称，美元走软给油市提供部分支撑，因为这对于使用其他货币进口能源的国家而言更为便宜，因此可能刺激需求。美元指数 已经自7月高点下跌2.5%。

不过，他们并称，由于包括利比亚在内的国家供应增长、原油和油品库存高企，以及需求前景不确定等因素，近期油价可能承受下跌压力。

油市的疲软在实货市场也有体现。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)称，将7月指标穆尔班原油(Murban)MUR-OSP的追溯性官方售价下调至每桶44.60美元，使该指标与迪拜原油价差降至八个月最低。

“2016下半年油市风险仍倾向于下档。4-6月时供应中断和冒险意愿给油价提供支撑，但基本面阻力在增大，并且可能抵消和超出最近的利好因素，”摩根士丹利在给客户的报告中写道。(完)

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