国际油市：美国原油期货继续低于40美元，供应过剩让市场承压

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
分析师称，美元走软给油市提供部分支撑，因为这对于使用其他货币进口能源的国家而言更为便宜，因此可能刺激需求。美元指数 已经自7月高点下跌2.5%。
不过，他们并称，由于包括利比亚在内的国家供应增长、原油和油品库存高企，以及需求前景不确定等因素，近期油价可能承受下跌压力。
油市的疲软在实货市场也有体现。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)称，将7月指标穆尔班原油(Murban)MUR-OSP的追溯性官方售价下调至每桶44.60美元，使该指标与迪拜原油价差降至八个月最低。
“2016下半年油市风险仍倾向于下档。4-6月时供应中断和冒险意愿给油价提供支撑，但基本面阻力在增大，并且可能抵消和超出最近的利好因素，”摩根士丹利在给客户的报告中写道。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/李春喜; 审校 于春红)
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路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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