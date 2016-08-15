国际油市：油价小涨，市场揣测产油国可能采取托市行动

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
“油价再次...上涨，因围绕石油输出国组织(OPEC)可能采取冻产措施的臆测升温。沙特阿拉伯表示准备在下个月的OPEC非正式会议上讨论稳定市场议题，”澳新银行周一称。
该行称，贝克休斯数据显示，美国上周活跃钻机数增加15座至396座，为连续第七周增加。
活跃钻机数量从2014年油价开始下跌之前的超过1,600座大幅下降，到5月末时降至316座，随后稳步上升，因为美国生产商已适应了低油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王丽鑫；审校 戴素萍/徐文焰)
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路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98