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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 08:56 BJT

国际油市：油价小涨，市场揣测产油国可能采取托市行动

“油价再次...上涨，因围绕石油输出国组织(OPEC)可能采取冻产措施的臆测升温。沙特阿拉伯表示准备在下个月的OPEC非正式会议上讨论稳定市场议题，”澳新银行周一称。

该行称，贝克休斯数据显示，美国上周活跃钻机数增加15座至396座，为连续第七周增加。

活跃钻机数量从2014年油价开始下跌之前的超过1,600座大幅下降，到5月末时降至316座，随后稳步上升，因为美国生产商已适应了低油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王丽鑫；审校 戴素萍/徐文焰)

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