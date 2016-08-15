国际油市：油价触及月内高位，市场揣测产油国可能采取托市行动

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
“油价再次上涨...因对OPEC可能实施冻产的臆测升温。沙特暗示，准备在下月的非正式OPEC会议上讨论稳定市场的问题，”澳新银行称。
“这是在美国钻井活动强劲上升的情况下...贝克休斯数据显示，上周美国活跃钻机数量增加15个至396个，”该行称。
摩根士丹利表示，疲弱的基本面最终将开始盖过看涨的人气。正是在这股人气的拉动下，近来油价上涨。
“中期来看，基本面往往是更强大的驱动力，而未来数月基本面情况似乎偏向负面，”摩根士丹利称。该行的理由是，高产量、库存激增以及成品油市场持续供应过剩。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/张涛)
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天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254