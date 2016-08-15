国际油市：油价触及月内高位，市场揣测产油国可能采取托市行动

“油价再次上涨...因对OPEC可能实施冻产的臆测升温。沙特暗示，准备在下月的非正式OPEC会议上讨论稳定市场的问题，”澳新银行称。

“这是在美国钻井活动强劲上升的情况下...贝克休斯数据显示，上周美国活跃钻机数量增加15个至396个，”该行称。

摩根士丹利表示，疲弱的基本面最终将开始盖过看涨的人气。正是在这股人气的拉动下，近来油价上涨。

“中期来看，基本面往往是更强大的驱动力，而未来数月基本面情况似乎偏向负面，”摩根士丹利称。该行的理由是，高产量、库存激增以及成品油市场持续供应过剩。(完)

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