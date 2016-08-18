国际油市：油价下跌，因市场担心沙特产量或再创新高

沙特对外发出信号，该国8月石油产量可能将升至纪录新高，取代俄罗斯成为全球最大石油生产国，同时沙特也做好了下个月就全球石油产量冻结协议进行艰苦谈判的准备。

但油价仍较8月初高出20%，而且昨日触及每桶近50美元，受益于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他主要产油国下月会议后可能冻结甚至削减产量的预期。

花旗分析师警告道，鉴于今年稍早举行的类似会议未能取得成果，油价上涨风险在很大程度上取决于未来可能进行的谈判。

美国原油期货报每桶46.79美元，与昨日收盘价持平。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻