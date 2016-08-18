国际油市：油价下跌，因市场担心沙特产量或再创新高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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沙特对外发出信号，该国8月石油产量可能将升至纪录新高，取代俄罗斯成为全球最大石油生产国，同时沙特也做好了下个月就全球石油产量冻结协议进行艰苦谈判的准备。
但油价仍较8月初高出20%，而且昨日触及每桶近50美元，受益于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他主要产油国下月会议后可能冻结甚至削减产量的预期。
花旗分析师警告道，鉴于今年稍早举行的类似会议未能取得成果，油价上涨风险在很大程度上取决于未来可能进行的谈判。
美国原油期货报每桶46.79美元，与昨日收盘价持平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/许娜；审校 郑茵/白云)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583