国际油市：油价上涨，下月产油国会议能否达成减产仍备受关注

美国原油周四走强，也是因为涌现大量订单将美国原油运往欧洲的结果。由于欧洲和美国指标原油价差走阔，投资人抓住时机进行套利。

布兰特原油价格继续上涨，即便沙特对外发出信号，该国8月石油产量可能将升至纪录新高，取代俄罗斯成为全球最大石油生产国。

“我们仍然怀疑OPEC和其他大产油国的冻产谈判是否能达成协议。价格仅比4月在多哈谈判时略高一点，那次谈判也没有达成协议。”澳新银行称。

美国和欧洲之间油价套利窗口的出现或许帮助美国石油库存进一步下降。

上周美国原油库存的意外下降已经帮助支撑了价格。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，汽油库存降幅也超过预期。 (完)

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