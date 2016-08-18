国际油市：油价上涨，下月产油国会议能否达成减产仍备受关注

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美国原油周四走强，也是因为涌现大量订单将美国原油运往欧洲的结果。由于欧洲和美国指标原油价差走阔，投资人抓住时机进行套利。
布兰特原油价格继续上涨，即便沙特对外发出信号，该国8月石油产量可能将升至纪录新高，取代俄罗斯成为全球最大石油生产国。
“我们仍然怀疑OPEC和其他大产油国的冻产谈判是否能达成协议。价格仅比4月在多哈谈判时略高一点，那次谈判也没有达成协议。”澳新银行称。
美国和欧洲之间油价套利窗口的出现或许帮助美国石油库存进一步下降。
上周美国原油库存的意外下降已经帮助支撑了价格。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，汽油库存降幅也超过预期。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583