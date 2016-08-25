国际油市：油价下滑，因市场重新关注全球供应过剩问题

交易商称，本周油价下跌给此前大涨走势画上句号。受产油国可能冻产的讨论推动，8月稍早油价大涨逾20%。

石油输出国组织(OPEC)产量创纪录高位，且自愿限产的前景甚微，导致达成冻产协议的希望降温。

“OPEC成员国伊拉克称其产量没有达到应有的水平，引发外界担忧OPEC供应将继续增加，这也令布兰特原油承压，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周四表示。

鉴于产量处于高位，而且需求前景黯淡，分析师称供应过剩局面几乎没有结束的希望。(完)

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