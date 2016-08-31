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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 09:28 BJT

国际油市：油价下跌，因美元强劲且美国原油库存增加

美元指数 周二一度高见96.143，创8月9日来最高。

最近美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和副主席费舍尔的鹰派言论，提振美联储可能在9月会议升息的预期，从而推动美元走强。

“随着美元走强和基本面疲软，大宗商品价格短期内可能继续回落走势，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在报告中说。

美国石油协会(API)周二称，截至8月26日该周，美国原油库存增加94.2万桶，至5.252亿桶，和分析师预估的增加92.1万桶基本一致。

美国能源资料协会(EIA)将于周三公布官方库存数据。

美国墨西哥湾风暴威胁导致的炼厂停产担忧，未对支撑价格起到什么作用，因美国产量持续过剩。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/杜明霞；审校 戴素萍)

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