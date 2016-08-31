国际油市：油价下跌，因美元强劲且美国原油库存增加

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
美元指数 周二一度高见96.143，创8月9日来最高。
最近美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦和副主席费舍尔的鹰派言论，提振美联储可能在9月会议升息的预期，从而推动美元走强。
“随着美元走强和基本面疲软，大宗商品价格短期内可能继续回落走势，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在报告中说。
美国石油协会(API)周二称，截至8月26日该周，美国原油库存增加94.2万桶，至5.252亿桶，和分析师预估的增加92.1万桶基本一致。
美国能源资料协会(EIA)将于周三公布官方库存数据。
美国墨西哥湾风暴威胁导致的炼厂停产担忧，未对支撑价格起到什么作用，因美国产量持续过剩。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/杜明霞；审校 戴素萍)
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路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。