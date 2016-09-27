国际油市：油价下滑，受获利了结打压

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国，在9月26-28日在阿尔及利亚举行的国际能源论坛间隙举行非正式会议。但悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示，市场仍怀疑产油国能否达成协议。
“对投资者来说占主导地位的消息是美国库存数据，除非阿尔及利亚出现一些令人意外的结果，”他表示。
McCarthy说，油价在周二亚洲时段下跌意味着，投资者一般在锁定获利。
整体市场关注美国总统大选首场辩论。
0103GMT，美国原油期货 下跌0.38美元至每桶45.55美元。上日上涨1.45美元，涨幅达3.3%。
布兰特原油期货 下滑0.43美元至46.91美元。上日收高3.2%或1.46美元。
路透对七位分析师的调查显示，9月23日止当周美国原油库存料增加280万桶，至5.074亿桶，此前三周意外下降。
美国石油协会(API)周二稍晚将公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)周三将公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/杜明霞；审校 王丽鑫/张明钧)
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