国际油市：油价上涨，此前数据显示美原油库存意外下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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OPEC成员国周三1400GMT将举行非正式谈判。OPEC成员国也在阿尔及尔举行的国际能源论坛间隙与非OPEC产油国开会。该论坛为期三天，周三将结束。
油价周二下跌，此前伊朗拒绝了沙特阿拉伯提出的建议，即伊朗限制石油产量以换取沙特减产，从而粉碎了市场对这两个主要石油输出国组织(OPEC)产油国本周达成妥协、以缓解全球原油供应过剩局面的期望。
澳洲国民银行(NAB)石油分析师Vyanne Lai表示，投资者基本预计产油国不会在阿尔及尔达成协议，并将关注焦点放在美国能源资料协会(EIA)日内稍晚公布的原油库存数据上。
“油价可能得到美国库存数据的支撑，价格可能上升，但低于昨日水准，”Lai说。
美国石油协会(API)公布数据显示，9月23日止当周原油库存下降75.2万桶至5.064亿桶。市场预期为增加280万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/杜明霞；审校 艾茂林/王洋)
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