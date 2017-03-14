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货币新闻 | 2017年 3月 14日 星期二 08:51 BJT

国际油市：油价在近三个月低位徘徊，因投资者静待关键数据

路透东京3月14日 - 原油价格周二亚洲盘初在近三个月低位附近徘徊，投资者静待可能透露全球市场供应过剩状况的关键报告及数据。

0026 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)小跌0.03美元，每桶报48.37美元。上日一度触及去年11月底以来最低位47.90美元，收盘时则是跌0.09美元。

布兰特原油期货跌0.01美元，每桶报51.34美元。周一收跌0.02美元，一度跌至50.85美元。

油价上周大幅下挫，因投资者担心美国原油库存大幅上升，可能阻碍石油输出国组织(OPEC)限产以缓解全球供应过剩的努力。

ClipperData分析师Matt Smith在研究报告中称，“OPEC周二将公布其月度油市报告，周三国际能源署(IEA)也将公布其月度报告，本周市场将非常有看头。”

美国石油协会(API)周二稍晚将公布每周原油和成品油库存数据。

分析师称，油价自上周一以来下跌了逾8%，目前不太可能进一步下滑。(完) (翻译 王琛/张荻； 审校 张明钧/张涛)
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