国际油市：油价在近三个月低位徘徊，因投资者静待关键数据

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京3月14日 - 原油价格周二亚洲盘初在近三个月低位附近徘徊，投资者静待可能透露全球市场供应过剩状况的关键报告及数据。
0026 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)小跌0.03美元，每桶报48.37美元。上日一度触及去年11月底以来最低位47.90美元，收盘时则是跌0.09美元。
布兰特原油期货跌0.01美元，每桶报51.34美元。周一收跌0.02美元，一度跌至50.85美元。
油价上周大幅下挫，因投资者担心美国原油库存大幅上升，可能阻碍石油输出国组织(OPEC)限产以缓解全球供应过剩的努力。
ClipperData分析师Matt Smith在研究报告中称，“OPEC周二将公布其月度油市报告，周三国际能源署(IEA)也将公布其月度报告，本周市场将非常有看头。”
美国石油协会(API)周二稍晚将公布每周原油和成品油库存数据。
分析师称，油价自上周一以来下跌了逾8%，目前不太可能进一步下滑。(完) (翻译 王琛/张荻； 审校 张明钧/张涛)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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