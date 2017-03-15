国际油市：油价自三个月低点跳涨，因美国原油库存意外下降

路透东京3月15日 - 油价周三自三个月低点反弹，此前行业数据显示美国原油库存意外下降，而且高盛也赞扬石油输出国组织(OPEC)减产的执行度很高。

0749 GMT，美国西德克萨斯中质油上涨0.81美元，或1.7%，报每桶48.53美元；此前则连跌七个交易日，持续下跌时间为2016年1月以来最长。

布兰特原油期货上涨0.71美元，或1.4%，报51.63美元，周二收低0.43美元至50.92，为自11月以来最低。

美国石油协会(API)周二盘后称，美国上周原油库存减少53.1万桶。

分析师此前预期为增加370万桶。倘若周三出炉的政府数据也确认库存减少，则将是连续九周增加后首次减少。

API数据还显示，美国汽油和馏分油库存降幅均超过预期。

油价周二下挫，此前石油输出国组织(OPEC)报告，全球原油库存上升，最大OPEC产油国沙特产量意外跳升，进一步打压油价。油价现在几乎全数抹去11月OPEC宣布减产以来录得的涨幅。

根据二手消息来源的数据，沙特2月石油产量降至979.7万桶/日，但该国告诉OPEC其产量增至1,001.1万桶/日。

为打消市场担忧，沙特能源部称，“市场看到的任何一个月的产量以及实际供应水平之间的差别，主要因操作因素所致，操作因素受到储存调整及其他月度变量的影响”。

高盛周二表示，OPEC对减产协议的执行率依然很高，尽管该组织月报显示，全球原油库存增加，沙特阿拉伯产量大幅上升。