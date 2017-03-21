国际油市：油价上涨，因预期OPEC减产行动或延长

路透新加坡3月21日 - 油价周二上涨，因预期支撑油市的OPEC减产行动有可能延长，同时强劲的需求有望慢慢化解全球供应过剩的局面。

0746 GMT时，布兰特原油期货涨0.35美元，或0.68%，报每桶51.97美元。

美国原油期货涨0.28美元，或0.58%，报每桶48.50美元。

石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC产油国益发支持将减产协议延长至6月以后，以降低原油供应让市场恢复平衡，不过仍需俄罗斯和其他非OPEC产油国参与减产计划。

OPEC自1月1日起减产六个月，每日减产约120万桶，此为八年来首次减产。俄罗斯和其他非OPEC产油国则同意每日减产60万桶。

交易员称，最终健康的石油需求将帮助市场恢复平衡。

“2017年全球需求预计保持健康水平，较长期日均需求增幅120万桶高出20-40万桶/日。这样，强劲需求以及全球供应减少推动油市恢复平衡，将不会被美国页岩油生产破坏，”Vontobel资产管理的资深大宗商品策略师Jeremy Baker表示。