国际油市：油价上涨，因预期OPEC减产行动或延长

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透新加坡3月21日 - 油价周二上涨，因预期支撑油市的OPEC减产行动有可能延长，同时强劲的需求有望慢慢化解全球供应过剩的局面。
0746 GMT时，布兰特原油期货涨0.35美元，或0.68%，报每桶51.97美元。
美国原油期货涨0.28美元，或0.58%，报每桶48.50美元。
石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC产油国益发支持将减产协议延长至6月以后，以降低原油供应让市场恢复平衡，不过仍需俄罗斯和其他非OPEC产油国参与减产计划。
OPEC自1月1日起减产六个月，每日减产约120万桶，此为八年来首次减产。俄罗斯和其他非OPEC产油国则同意每日减产60万桶。
交易员称，最终健康的石油需求将帮助市场恢复平衡。
“2017年全球需求预计保持健康水平，较长期日均需求增幅120万桶高出20-40万桶/日。这样，强劲需求以及全球供应减少推动油市恢复平衡，将不会被美国页岩油生产破坏，”Vontobel资产管理的资深大宗商品策略师Jeremy Baker表示。
交易员称，美国石油协会(API)周二晚间公布的美国石油库存数据可能是下一个推动石油价格的重大因素。(完) (编译 白云/李春喜; 审校 李爽/高琦)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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