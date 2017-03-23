国际油市：油价续跌，库存增长压制了油价从四个低点反弹的走势

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
* 布兰特原油期货从周三跌穿50美元的颓势中反弹
* OPEC年初开始减产，但库存仍在增加
* 美国库存增长快于预期，创新高
路透纽约3月23日 - 油价周四续挫，从四个月低点反弹的走势遇阻，因投资人担心石油输出国组织(OPEC)牵头的减产还未令美国创纪录的原油库存减少。
布兰特原油期货结算价报每桶50.56美元，当日跌0.08美元，周三曾挫至11月30日来最低的49.71美元，当日OPEC宣布减产计划。
美国原油期货下滑0.34美元，结算价报每桶47.70美元。
布兰特原油期货仍远低于58美元上方的今年高位，这是在1月1日OPEC同非OPEC达成的减产180万桶/日协议生效后不久触及的。
OPEC基本兑现了减产承诺，但非OPEC产油国则尚未完全履行承诺，而在油价从去年不到30美元的水准反弹后，美国页岩油的产量也在不断增加。
IITrader.com管理期货部门董事Oliver Sloup表示，如果美国活跃钻机数量继续增加，显示产量增长正超过需求，市场可能进一步承压。
OPEC和非OPEC产油国油长周日将在科威特会晤，预计将讨论协议遵守的情况。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存增加近500万桶，至5.331亿桶，远超增加280万桶的预期。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。