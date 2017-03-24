国际油市：油价尾盘上涨，但受供应过剩拖累周线下跌

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
* 沙特官员称3月向美国的供应减少30万桶/日
* OPEC将在科威特召开减产监督会议
路透纽约3月24日 - 油价周五小幅上涨，受尾盘一波买盘推动，但本周仍下跌，因持续担忧原油供应过剩。
美国原油收高0.27美元，报每桶47.97美元，本周下跌0.5%。今日有39万口合约易手，低于过去200日约52万口合约的日平均交易量。
布兰特原油收高0.24美元，报每桶50.80美元，本周下跌1.8%。
油价逾两周来一直处于颓势，此前一批美国库存报告显示，石油输出国组织(OPEC)减产努力没有在削减全球供应过剩方面达到预想效果。
周四，沙特能源部官员告诉路透，3月沙特向美国的原油出口较2月减少30万桶/日，未来几个月将维持在该水平。
该官员称，预计出口下降符合OPEC协议宗旨，可能帮助减少美国原油库存，上周美国原油库存达到创纪录的5.33亿桶，部分由于受季节性因素影响，炼厂原油日加工量下降。
“美国的库存仍处于纪录高位，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称，“鉴于近期价格下跌，我们看到一些空头回补。”
许多人关注OPEC是否会在周末科威特召开的减产监督委员会会议上，延长减产协议。
根据贝克休斯数据，美国活跃钻机本周增加21座至652座，连增第十周并创1月20日该周来最大增幅。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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