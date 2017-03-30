国际油市：油价受利比亚供应中断提振上涨，但美国库存增加带来压力

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透新加坡3月30日 - 油价周四上涨，延续两日的升势，因利比亚的供给中断提振市场，不过美国原油库存扩增，抑制了涨幅。
0659 GMT,近月布兰特原油合约报每桶52.53美元，较上日收盘价上涨0.11美元。
美国原油期货价格涨0.17美元报每桶49.67美元。
交易员称，利比亚供应问题提振了市场，美国汽油库存下降暗示，尽管原油库存处于纪录高位，但市场在收紧。
“原油库存确实增大，但增幅远低于预期。而成品油库存下降幅度也高于预期。这个信息，再加上利比亚供应问题，足以给予市场强力买入的理由，”能源咨询公司Trifecta的主管Sukrit Vijayakar表示。
美国能源资料协会(EIA)周三称，3月24日止当周，美国汽油库存减少370万桶，预期为减少190万桶。
不过美国原油库存增长86.7万桶，至纪录高位近5.34亿桶。
油价走势的关键在于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动是否延续，以及减产目标的执行度有多高。(完) (编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)