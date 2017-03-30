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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 15:23 BJT

国际油市：油价受利比亚供应中断提振上涨，但美国库存增加带来压力

路透新加坡3月30日 - 油价周四上涨，延续两日的升势，因利比亚的供给中断提振市场，不过美国原油库存扩增，抑制了涨幅。

0659 GMT,近月布兰特原油合约报每桶52.53美元，较上日收盘价上涨0.11美元。

美国原油期货价格涨0.17美元报每桶49.67美元。

交易员称，利比亚供应问题提振了市场，美国汽油库存下降暗示，尽管原油库存处于纪录高位，但市场在收紧。

“原油库存确实增大，但增幅远低于预期。而成品油库存下降幅度也高于预期。这个信息，再加上利比亚供应问题，足以给予市场强力买入的理由，”能源咨询公司Trifecta的主管Sukrit Vijayakar表示。

美国能源资料协会(EIA)周三称，3月24日止当周，美国汽油库存减少370万桶，预期为减少190万桶。

不过美国原油库存增长86.7万桶，至纪录高位近5.34亿桶。

油价走势的关键在于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动是否延续，以及减产目标的执行度有多高。(完) (编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧)
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