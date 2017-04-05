国际油市：油价上扬，因迹象显示全球供应逐渐收紧

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
路透新加坡4月5日 - 油价周三上涨，因有迹象显示数年来过剩产量充斥的市场开始逐步收紧。
0149 GMT，布兰特原油期货报每桶54.28美元，较上日收盘价上涨0.11美元。
美国原油期货涨0.16美元至每桶51.19美元。
交易商称，随着石油输出国组织(OPEC)牵头减产，市场状况缓慢收紧，推动油价上涨。
鉴于大多数OPEC原油通过油轮出口，因此追踪船只运动情况是衡量市场状况的一个良好指标。
根据石油分析公司Vortexa，船运石油供应自年初以来下降多达17%。
汤森路透Eikon的石油交易数据显示，3月底时OPEC向全球其他地区发货的石油降至8.137亿桶，1月时为7.966亿桶。
但市场状况趋紧只会促使庞大的库存逐步下降，因一些国家、尤其是美国的产出在增长。
美国石油协会(API)周二称，美国上周原油库存减少180万桶至5.337亿桶，但仍接近纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)周三将公布库存数据。
能源服务企业贝克休斯称，美国上周活跃钻机数量连续第11周增加，至662座，使得第一季增幅创2011年中以来最大。(完) (编译 王兴亚/杜明霞；审校 陈宗琦/许娜)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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