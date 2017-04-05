国际油市：油价上扬，因迹象显示全球供应逐渐收紧

路透新加坡4月5日 - 油价周三上涨，因有迹象显示数年来过剩产量充斥的市场开始逐步收紧。

0149 GMT，布兰特原油期货报每桶54.28美元，较上日收盘价上涨0.11美元。

美国原油期货涨0.16美元至每桶51.19美元。

交易商称，随着石油输出国组织(OPEC)牵头减产，市场状况缓慢收紧，推动油价上涨。

鉴于大多数OPEC原油通过油轮出口，因此追踪船只运动情况是衡量市场状况的一个良好指标。

根据石油分析公司Vortexa，船运石油供应自年初以来下降多达17%。

汤森路透Eikon的石油交易数据显示，3月底时OPEC向全球其他地区发货的石油降至8.137亿桶，1月时为7.966亿桶。

但市场状况趋紧只会促使庞大的库存逐步下降，因一些国家、尤其是美国的产出在增长。

美国石油协会(API)周二称，美国上周原油库存减少180万桶至5.337亿桶，但仍接近纪录高位。

美国能源资料协会(EIA)周三将公布库存数据。