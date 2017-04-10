国际油市：油价上涨，受强劲需求及叙利亚冲突不确定性提振

路透新加坡4月10日 - 油价周一上涨，受强劲需求及围绕叙利亚冲突的不确定性支撑，但涨势受美国石油钻探活动再度增长限制。

0544GMT，布兰特原油期货报每桶55.47美元，较上个交易日收盘价涨0.23美元或0.42%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.25美元或0.49%，报每桶52.49美元。

澳新银行周一称，强劲的石油需求以及不安的全球局势使市场正好实现了平衡。

能源咨询公司Trifecta的Sukrit Vijayakar表示，印度3月石油需求较上年同期增加4.9%。印度最近取代日本成为全球第三大石油进口国。但从亚洲整体来看，日本需求下滑将抵消印度需求增加。未来五年日本年度石油需求将下降1.5%。

美国活跃钻机数连续第12周增加，至672座，并创下2015年8月以来最高水平，使得市场未能突破上周在56美元之上所创的一个月高位。