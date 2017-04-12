国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加

更新版 1-台湾数据：4月M2年增率微降至3.63%，央行称银行体系资金仍充裕

(新增台湾央行官员评论) 路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率微降至3.63%， 主要是受到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计1-4月M1B及M2平均年 增率则分别为4.97%及3.64%。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟称，4月M2和M1B两大金融指标年增率虽下滑，但仍高 于主计总处对今年GDP成长率预估值1.92%，以及加上CPI年增率预估值1.08%后的两者合计年 增率3%；而1-4月银行体系超额准备平均达526亿台币，创2010年同期新高，显示目前银行体 系资金依旧相对充裕。 〞全球仍充满不确定因素，市场资金必须维持比较宽松的情况，银行也会维持较高的流 动性。〞她说。 她并指出，自去年下半年以来，台湾银行体系超额准备即逐月上升，主要是全球金融市 场仍存在高度的不确定因素，例如美国总统大选、4月的法国选举及近日的英国恐攻事件等 ，全球主要央行普遍采宽松政策。 央行并公布，至4月底止全体货币机构外汇存款余额突破5.3兆(万亿)台币大关，达到