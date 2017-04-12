国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
* 上周美国库欣库存增加
* 据报沙特游说伙伴国将减产协议延长至下半年
* 但沙特足量供应主要亚洲客户
路透纽约4月12日 - 油价周三下跌，此前连续八日上涨，因美国原油库存数据显示，市场仍充斥大量供应。
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
布兰特原油下跌0.37美元，报每桶55.86美元，盘中触及一个月高位的56.65美元。
美国原油下跌0.29美元，报每桶53.11美元，盘中触及3月7日以来最高的53.76美元。
两大指标原油盘中均触及逾一个月最高，此前有报道称，沙特正在游说其它石油输出国组织(OPEC)成员国和一些竞争对手将减产协议延长至6月以后。
分析师和交易员称，长期基本面仍强劲，库存可能会进一步下降，因炼厂维护期结束。
美国数据显示，上周美国原油库存意外下降，减少220万桶，因日进口量下降71.7万桶。
美国数据发布后，OPEC也发布利多的报告。根据OPEC月度报告，3月减产量大于减产协议承诺。
但OPEC上调了非OPEC成员国今年的供应预估，因油价升高鼓励美国页岩油生产商增产。
沙特担心丢失市场份额，并未减少对最重要的亚洲客户的供应，仍按照协议数量足量供应。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
(新增台湾央行官员评论) 路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率微降至3.63%， 主要是受到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计1-4月M1B及M2平均年 增率则分别为4.97%及3.64%。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟称，4月M2和M1B两大金融指标年增率虽下滑，但仍高 于主计总处对今年GDP成长率预估值1.92%，以及加上CPI年增率预估值1.08%后的两者合计年 增率3%；而1-4月银行体系超额准备平均达526亿台币，创2010年同期新高，显示目前银行体 系资金依旧相对充裕。 〞全球仍充满不确定因素，市场资金必须维持比较宽松的情况，银行也会维持较高的流 动性。〞她说。 她并指出，自去年下半年以来，台湾银行体系超额准备即逐月上升，主要是全球金融市 场仍存在高度的不确定因素，例如美国总统大选、4月的法国选举及近日的英国恐攻事件等 ，全球主要央行普遍采宽松政策。 央行并公布，至4月底止全体货币机构外汇存款余额突破5.3兆(万亿)台币大关，达到
* 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大 * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性 * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导 * 短期汇价料延续区间窄幅整理 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价 则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客 盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区 间窄幅整理走势料难改。 他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能 会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初 利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。 “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治 ’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称， 他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似 受到干预；同时境