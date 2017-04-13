国际油市：油价变动不大，市场评估美国增产及OPEC减产效应

路透新加坡4月13日 - 原油期货价格周四大致持平，市场正在评估美国产出增加、以及石油输出国组织(OPEC)和其他产油国减产的效应。

0657GMT，布兰特原油期货持平于每桶55.86美元，周三一度升至一个月高点56.65美元，之后回落。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.06美元至每桶53.05美元。上日一度触及3月7日以来最高每桶53.76美元。

交易商关注美国能源资料协会(EIA)周度报告中的美国产量初估数据。该报告暗示美国产量仍在增加，并显示美国原油交割地库欣库存增加27.6万桶。

不过数据也显示，上周美国整体原油库存减少220万桶。

“油价走势周三有点逆转，尽管有一些乐观消息传出，”悉尼CMC Markets首席市场策略师说，“看起来市场有些关注与库存数字一道出炉的数据，即美国产量进一步增加。”

由于有报导称沙特(沙乌地)阿拉伯积极推动OPEC成员国与部分非OPEC产油国将减产期限延长至6月以后，布兰特原油与美国原油最近几个交易日走扬。