国际油市：油价变动不大，市场评估美国增产及OPEC减产效应

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透新加坡4月13日 - 原油期货价格周四大致持平，市场正在评估美国产出增加、以及石油输出国组织(OPEC)和其他产油国减产的效应。
0657GMT，布兰特原油期货持平于每桶55.86美元，周三一度升至一个月高点56.65美元，之后回落。
美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.06美元至每桶53.05美元。上日一度触及3月7日以来最高每桶53.76美元。
交易商关注美国能源资料协会(EIA)周度报告中的美国产量初估数据。该报告暗示美国产量仍在增加，并显示美国原油交割地库欣库存增加27.6万桶。
不过数据也显示，上周美国整体原油库存减少220万桶。
“油价走势周三有点逆转，尽管有一些乐观消息传出，”悉尼CMC Markets首席市场策略师说，“看起来市场有些关注与库存数字一道出炉的数据，即美国产量进一步增加。”
由于有报导称沙特(沙乌地)阿拉伯积极推动OPEC成员国与部分非OPEC产油国将减产期限延长至6月以后，布兰特原油与美国原油最近几个交易日走扬。
海关数据显示，3月份中国原油进口量飙升至917万桶/日的纪录高位，远超预期，并且超越美国的原油进口量。这亦支撑油市。(完) (编译 张明钧/杜明霞；审校 高琦/刘秀红)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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