国际油市：油价下跌，受朝鲜试射导弹和美国活跃钻机数增加影响

路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。

0618GMT，指标布兰特原油期货下跌0.56美元至每桶55.33美元。周四结算价涨0.03美元至每桶55.89美元。周五主要市场因公众假期休市。

美国原油也下跌0.51美元至每桶52.67美元，周四上涨0.07美元至每桶53.18美元。

这两个指标合约在复活节假期前夕双双连续第三周收高，其中布兰特原油涨1.2%，美国西德克萨斯中质油则涨1.8%。

本周开局交投迟滞，伦敦市场周一仍因复活节假期休市。

市场还为朝鲜地缘政治紧张情势可能进一步升温做准备。朝鲜周日进行的导弹试射活动失败，几乎一发射就爆炸。

美国上周活跃钻机连续第13周增加，显示美国石油产出将继续增长。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周四称，截至4月13日一周，美国活跃钻机增加11座至683座。