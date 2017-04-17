国际油市：油价下跌，受朝鲜试射导弹和美国活跃钻机数增加影响

国际油市：OPEC多个成员国油长和代表称，可能将减产协议延长九个月
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
0618GMT，指标布兰特原油期货下跌0.56美元至每桶55.33美元。周四结算价涨0.03美元至每桶55.89美元。周五主要市场因公众假期休市。
美国原油也下跌0.51美元至每桶52.67美元，周四上涨0.07美元至每桶53.18美元。
这两个指标合约在复活节假期前夕双双连续第三周收高，其中布兰特原油涨1.2%，美国西德克萨斯中质油则涨1.8%。
本周开局交投迟滞，伦敦市场周一仍因复活节假期休市。
市场还为朝鲜地缘政治紧张情势可能进一步升温做准备。朝鲜周日进行的导弹试射活动失败，几乎一发射就爆炸。
美国上周活跃钻机连续第13周增加，显示美国石油产出将继续增长。
能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周四称，截至4月13日一周，美国活跃钻机增加11座至683座。
美国产量增加持续干扰石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国减产的影响。 (完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 于春红/王颖)
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)