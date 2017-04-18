国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高

路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。

0649GMT，布兰特原油期货跌0.04美元至每桶55.32美元。周一下滑0.53美元至55.36美元，此前已连涨三周。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货也跌0.04美元，报每桶52.61美元。上日结算下跌0.53美元至每桶52.65美元。

复活节假期前，美国指标油价至上周四已经连涨三周。

政府周一公布的数据显示，5月美国页岩油有望创下逾两年最大单月产量增幅，因生产商鉴于油价保持在每桶50美元之上，加快了开采步伐。

美国能源资料协会(EIA)公布，美国5月页岩油产量预计将增加12.3万桶/日，至519万桶/日。

若果真如此，那么5月产量增幅将创2015年2月以来最大，且5月产量创2015年11月以来最高。

石油输出国组织(OPEC)将在5月25日举行会议，讨论将减产期限延长到6月之后，以化解导致油价低迷近三年的过多供应。