国际油市：油价跌至11日低点，因美国页岩油产量料增加

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美国5月页岩油产量料增至519万桶/日－EIA
* OPEC将在5月25日开会，考虑是否延长减产
* 阿联酋油长预计需求稳健增长，原油库存下降
* 分析师预计上周美国原油库存减少150万桶－调查
路透纽约4月18日 - 油价周二下滑，触及11日低点，因美国政府报告称5月页岩油产量预计将创逾两年最大月度增幅，带动投资人建立空头仓位。
油市一直受对石油输出国组织(OPEC)产油量将保持在减产水准的预期，以及显示美国产量不断增加的利空报告所左右。
“油市火药味十足：多空双方正面交火，殊死一搏，”Again Capital合伙人John Kilduff表示。
周二的市场表现就是最新例证，美国原油期货触及日低52.10美元，之后因沙特减少出口而反弹。
全球指标布兰特原油期货收低0.47美元，报每桶54.89美元，盘中触及4月7日来最低的54.61美元。
美国原油期货收跌0.24美元，报每桶52.41美元，盘中也跌至4月7日来最低的52.10美元。
在OPEC同其他产油国一直在努力减产之际，美国能源资料协会(EIA)数据显示，下月页岩油产量将增至519万桶/日，美国最大的页岩油产区Permian产量预计将达到创纪录的236万桶/日。
阿联酋能源部长表示，预计今年原油需求稳健增长，相信库存将减少，但市场恢复平衡则需要更多时间。
沙特官方数据显示，2月原油出口量降至2015年中来最低水平。
路透初步调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少约150万桶，之前一周已经意外下滑。(完) (编译 李军; 审校 母红)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
路透伦敦5月23日 - 周二公布的数据显示，英国退欧使得消费者捂紧荷包，已对政府财政及零售商造成影响，显示更加广泛地感受到今年年初的经济放缓态势。