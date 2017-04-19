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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 16:05 BJT

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡

路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。

0741GMT，布兰特原油期货报每桶54.92美元，接近上日收盘价。

美国原油期货亦几近持平于52.43美元。

OPEC秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。交易商称这支撑油价。

沙特石油出口减少也给市场带来一些支撑。

原油市场数据供应机构--联合组织数据倡议(JODI)的数据显示，2月沙特原油出口从1月的770万桶/日下降至696万桶/日。但2月产量从1月的975万桶/日上升至1,000万桶/日，因为国内炼厂加工能力扩大。

政治方面，美国总统特朗普下令审查根据2015年的核协议解除对伊朗制裁是否符合美国的国家安全利益。

美国在2015年末期解除对伊朗的多项制裁，使伊朗在2016年的原油出口增长逾一倍，加剧了全球供应过剩。

美国石油协会(API)周二公布，上周美国原油库存减少84万桶至5.316亿桶，但仍接近纪录高位；汽油库存则增加140万桶。

美国官方石油数据将由能源资料协会(EIA)周三稍晚公布。(完) (编译 杜明霞/李春喜 审校 王洋/王兴亚)
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