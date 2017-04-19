国际油市：美国原油急跌3.8%触及两周低位，因美国汽油库存增加

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
* 上周美国汽油库存增加，市场倍感意外
* 美国页岩油产量增加抵消OPEC减产努力
* 近月布兰特原油较次月合约价差扩阔，表明市场担心供应
路透纽约4月19日 - 油价周三跌至两周低位，因美国汽油库存意外增加，以及美国原油产量增加，部分抵消了其它产油国削减全球过剩供应的努力。
美国原油期货收跌1.97美元，或3.8%，报每桶50.44美元，为3月8日最大单日跌幅。布兰特原油期货收挫1.96美元，或3.6%，报每桶52.93美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少100万桶，降幅不及预期。汽油库存反季节增加150万桶，尽管炼厂产量增加。
汽油库存意外增加，加之美国产量和石油输出国组织(OPEC)产油国进口增加重压油价。
“库存仍然高企，”Tradition Energy的市场研究部经理Gene McGillian说。他还指出，随着美国夏季驾车出行高峰期临近，“汽油库存增加表明，需求不如我们预期的强劲。”
“美国产量不断增加，抵消了减产协议中每日180万桶减产配额的逾三分之一，”McGillian说，“这为油市强势敲响了警钟。”
美国石油日产量上周增至925.2万桶，为2015年8月以来最高。Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow说，部分市场人士担忧页岩油生产快速反弹。
周三，近月布兰特原油合约与次月合约LCOc1-LCOc2的正价差为53美分，本月初为29美分，表明交易商对供应过剩状况正在缓解的信心不足。(完) (编译 母红; 审校 李军)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。