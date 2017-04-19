国际油市：美国原油急跌3.8%触及两周低位，因美国汽油库存增加

* 上周美国汽油库存增加，市场倍感意外

* 美国页岩油产量增加抵消OPEC减产努力

* 近月布兰特原油较次月合约价差扩阔，表明市场担心供应

路透纽约4月19日 - 油价周三跌至两周低位，因美国汽油库存意外增加，以及美国原油产量增加，部分抵消了其它产油国削减全球过剩供应的努力。

美国原油期货收跌1.97美元，或3.8%，报每桶50.44美元，为3月8日最大单日跌幅。布兰特原油期货收挫1.96美元，或3.6%，报每桶52.93美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少100万桶，降幅不及预期。汽油库存反季节增加150万桶，尽管炼厂产量增加。

汽油库存意外增加，加之美国产量和石油输出国组织(OPEC)产油国进口增加重压油价。

“库存仍然高企，”Tradition Energy的市场研究部经理Gene McGillian说。他还指出，随着美国夏季驾车出行高峰期临近，“汽油库存增加表明，需求不如我们预期的强劲。”

“美国产量不断增加，抵消了减产协议中每日180万桶减产配额的逾三分之一，”McGillian说，“这为油市强势敲响了警钟。”

美国石油日产量上周增至925.2万桶，为2015年8月以来最高。Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow说，部分市场人士担忧页岩油生产快速反弹。

周三，近月布兰特原油合约与次月合约LCOc1-LCOc2的正价差为53美分，本月初为29美分，表明交易商对供应过剩状况正在缓解的信心不足。(完) (编译 母红; 审校 李军)