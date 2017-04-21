国际油市：油价小涨，但仍可能录得一个月来最大单周跌幅

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
路透新加坡4月21日 - 油价周五小幅走高，但预计仍将录得一个月来最大单周跌幅，因市场怀疑石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议能否使供应过剩的油市恢复平衡。
0642 GMT，近月布兰特原油期货报每桶53.07美元，较上日收盘价上涨0.08美元，但周线料下跌5%，为3月10日当周以来最大单周跌幅。
西德克萨斯中质油(WTI)近月期货报每桶50.82美元，上涨0.11美元，周线料跌4.5%，也是3月10日以来最大单周跌幅。该合约周五展期。
两种指标原油本周稍早均下跌逾3.5%，因市场对主要产油国减产行动的效果产生疑虑。
汤森路透Eikon数据显示，4月海运原油数量达到4,800万桶/日的纪录高位，自去年12月以来增长5.8%。
原油供应高企，部分程度上是因为不参加减产的产油国增加出口。
自2016年中以来，美国石油产量跳增近10%，达到925万桶/日，接近沙特和俄罗斯的产量。
道达尔的首席执行官本周警告，由于美国产量增加，油价可能进一步下跌。(完) (编译 王颖/李春喜; 审校 艾茂林/王兴亚)
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正26 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 --