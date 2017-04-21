国际油市：油价小涨，但仍可能录得一个月来最大单周跌幅

路透新加坡4月21日 - 油价周五小幅走高，但预计仍将录得一个月来最大单周跌幅，因市场怀疑石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议能否使供应过剩的油市恢复平衡。

0642 GMT，近月布兰特原油期货报每桶53.07美元，较上日收盘价上涨0.08美元，但周线料下跌5%，为3月10日当周以来最大单周跌幅。

西德克萨斯中质油(WTI)近月期货报每桶50.82美元，上涨0.11美元，周线料跌4.5%，也是3月10日以来最大单周跌幅。该合约周五展期。

两种指标原油本周稍早均下跌逾3.5%，因市场对主要产油国减产行动的效果产生疑虑。

汤森路透Eikon数据显示，4月海运原油数量达到4,800万桶/日的纪录高位，自去年12月以来增长5.8%。

原油供应高企，部分程度上是因为不参加减产的产油国增加出口。

自2016年中以来，美国石油产量跳增近10%，达到925万桶/日，接近沙特和俄罗斯的产量。