国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口

* 本周美国原油期货大跌6.8%，布兰特原油期货重挫7.3%

* 美国活跃钻机数连续第14周增加

* 俄罗斯能源部长拒绝回答是否会加入新的OPEC减产计划

路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。

布兰特原油结算价报每桶51.96美元，大跌1.03美元或2%，美国原油期货收报49.62美元，重挫2.2%或1.09美元。

成交放量，有超过66.5万口美国原油期货易手，超过52.5万口的日均量。

本周，布兰特原油期货大跌7%，美国原油期货下挫6.7%，均为3月10日该周以来最大周度百分比跌幅。

许多市场人士仍预计OPEC将延长减产计划六个月。周五OPEC和非OPEC技术委员会建议，在5月25日会议上决定延长减产计划。

不过俄罗斯能源部长诺瓦克拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长，称全球库存正在下降。