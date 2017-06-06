国际油市：油价低迷，因担心中东政治情势将抑制减产努力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月6日 - 油价周二扳回部分上交易日跌幅，但布兰特原油仍低于每桶50美元，因担心卡塔尔和数个阿拉伯国家之间的政治不和将损及石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
0027GMT，布兰特原油期货报每桶49.61美元，较上日收盘价上涨0.14美元，但仍较5月25日的水准低了近8%，当时OPEC牵头的减产协议决定延长至明年第一季。
美国原油期货报每桶47.51美元，较上交易日上涨0.11美元，但从5月25日以来跌了7.3%。
多个阿拉伯大国周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和伊朗。
卡塔尔的原油产能约为60万桶/日，是OPEC产量最小的国家之一，但OPEC内部关系紧张可能削弱旨在支撑油价的限产协议的执行力度。
“潜在风险是，卡塔尔可能将此视为不鼓励其遵守产量限额，”期货经纪商FXTM的Jameel Ahmad表示。
交易员称，尽管卡塔尔是个相对较小的产油国，但其他OPEC成员国可能将此举当成停止限制自身产量的一个原因。(完) (编译 戴素萍/杜明霞；审校 陈宗琦/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为