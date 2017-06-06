国际油市：油价低迷，因担心中东政治情势将抑制减产努力

路透新加坡6月6日 - 油价周二扳回部分上交易日跌幅，但布兰特原油仍低于每桶50美元，因担心卡塔尔和数个阿拉伯国家之间的政治不和将损及石油输出国组织(OPEC)减产的努力。

0027GMT，布兰特原油期货报每桶49.61美元，较上日收盘价上涨0.14美元，但仍较5月25日的水准低了近8%，当时OPEC牵头的减产协议决定延长至明年第一季。

美国原油期货报每桶47.51美元，较上交易日上涨0.11美元，但从5月25日以来跌了7.3%。

多个阿拉伯大国周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和伊朗。

卡塔尔的原油产能约为60万桶/日，是OPEC产量最小的国家之一，但OPEC内部关系紧张可能削弱旨在支撑油价的限产协议的执行力度。

“潜在风险是，卡塔尔可能将此视为不鼓励其遵守产量限额，”期货经纪商FXTM的Jameel Ahmad表示。