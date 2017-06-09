国际油市：油价续跌，因供应过剩问题犹存

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月9日 - 油价周五续跌，从本周稍早起的跌势持续，因有更多证据显示，石油供应仍过剩，尽管石油输出国组织(OPEC)持续努力透过减产来收紧供应。
0039GMT时，布兰特原油期货报每桶47.67美元，较上日收盘价下跌0.19美元或0.4%。布兰特原油较OPEC牵头的减产协议于5月25日决定延长时的水准低了12%。
美国原油期货下跌0.20美元或0.44%至每桶45.44美元，较5月25日水准低了逾11%。
“考虑到目前利多的刺激因素(非常少)，阻力路径依然向下，”澳新银行称。
交易商表示，油价走低是因为供应持续过剩，尽管石油输出国组织(OPEC)等产油国承诺每日减产近180万桶至2018年第一季。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国商业原油库存意外升至5.132亿桶。
汤森路透Eikon的船运数据显示，至少有25艘超级油轮目前停靠在马六甲海峡和新加坡海峡，装满待售燃油。
这仅略低于5月初，且与4月水平基本持平，表明即便在需求增长强劲的亚洲，交易商也很难消化庞大的库存。
此外，还将有更多产量到来。利比亚国家石油公司(National Oil Corporation)周五早发表声明称，该国日产27万桶的Sharara油田在工人抗议活动结束后重开，而且应该会在三天内恢复正常生产。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 杜明霞/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为