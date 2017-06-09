国际油市：油价续跌，因供应过剩问题犹存

路透新加坡6月9日 - 油价周五续跌，从本周稍早起的跌势持续，因有更多证据显示，石油供应仍过剩，尽管石油输出国组织(OPEC)持续努力透过减产来收紧供应。

0039GMT时，布兰特原油期货报每桶47.67美元，较上日收盘价下跌0.19美元或0.4%。布兰特原油较OPEC牵头的减产协议于5月25日决定延长时的水准低了12%。

美国原油期货下跌0.20美元或0.44%至每桶45.44美元，较5月25日水准低了逾11%。

“考虑到目前利多的刺激因素(非常少)，阻力路径依然向下，”澳新银行称。

交易商表示，油价走低是因为供应持续过剩，尽管石油输出国组织(OPEC)等产油国承诺每日减产近180万桶至2018年第一季。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国商业原油库存意外升至5.132亿桶。

汤森路透Eikon的船运数据显示，至少有25艘超级油轮目前停靠在马六甲海峡和新加坡海峡，装满待售燃油。

这仅略低于5月初，且与4月水平基本持平，表明即便在需求增长强劲的亚洲，交易商也很难消化庞大的库存。

此外，还将有更多产量到来。利比亚国家石油公司(National Oil Corporation)周五早发表声明称，该国日产27万桶的Sharara油田在工人抗议活动结束后重开，而且应该会在三天内恢复正常生产。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 杜明霞/王兴亚)