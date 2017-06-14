国际油市：油价下滑，受OPEC产量增长和美国原油库存上升影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月14日 - 油价周三早盘下跌1%，之前公布的数据显示，美国原油库存上升，而石油输出国组织(OPEC)虽然承诺减产，也报告其产量有所增加。
0039 GMT，布兰特原油期货较上日收盘跌0.47美元，或1%，报每桶48.25美元。
美国原油期货跌0.52美元或1.1%，报每桶45.94美元。
原油供应持续过剩已令油价自5月底以来下跌逾10%，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产近180万桶/日至2018年第一季末。
OPEC自身对减产协议的执行力度还令人质疑，该组织本周在报告中称，5月产量增加33.6万桶/日，至3,214万桶/日。
美国页岩钻探商带动美国产量增加亦加剧了供应过剩的局面。页岩钻探商已推动美国产量较上年增加10%至930万桶/日，接近全球最大原油出口国沙特的产量水平。
“油价前景取决于OPEC减产与美国页岩油产量增加之间的角力，”澳洲Rivkin证券分析师William O'Loughlin称。
“昨夜的周度库存数据显示，美国原油库存再度增加，尽管市场原本预计会下降。”
美国石油协会(API)周二称，截至6月9日当周，美国原油库存增加280万桶，至5.114亿桶，分析师预估为减少270万桶。(完) (编译 王颖/许娜；审校 陈宗琦/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为