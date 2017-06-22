更正-国际油市：油价从10个月低位攀升，因美国库存下降

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(更正：因英文有误，第三段改为“至去年11月以来最低点”，非“至去年8月以来最低点”。)
路透东京6月22日 - 油价周四上涨，为三天来首次上涨，此前美国原油和汽油库存下降，不过投资者等待石油输出国组织(OPEC)及其他产油国减产解决三年供应过剩问题的更多迹象。
市场基本未受隔夜伊朗石油部长评论的影响，他称成员国正在考虑加大减产力度。
0018GMT，布兰特原油期货上涨0.09美元或0.2%至每桶44.91美元。上日下跌2.6%，至去年11月以来最低点。
美国原油期货涨0.12美元或0.3%，至每桶42.65美元；周三收低报42.53美元，之前曾触及2016年8月以来最低盘中水平。
自从2月底见顶以来，原油价格累计下跌了20%左右，只有短暂扬升，完全丧失了OPEC和其他产油国最初达成减产协议后在年底录得的涨幅。
随着享有减产豁免权的尼日利亚和利比亚产量上升，不参与协议的美国也大幅增产，多头已经认输。
隔夜公布的美国原油库存降幅超过预估，但在扭转局势方面作用甚微。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至6月16日为止的一周，美国原油库存减少250万桶，市场预估为减少210万桶。原油日进口量小幅增加56,000桶。
汽油库存减少57.8万桶，市场预估为增加44.3万桶。(完)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。