更正-国际油市：油价从10个月低位攀升，因美国库存下降

(更正：因英文有误，第三段改为“至去年11月以来最低点”，非“至去年8月以来最低点”。)

路透东京6月22日 - 油价周四上涨，为三天来首次上涨，此前美国原油和汽油库存下降，不过投资者等待石油输出国组织(OPEC)及其他产油国减产解决三年供应过剩问题的更多迹象。

市场基本未受隔夜伊朗石油部长评论的影响，他称成员国正在考虑加大减产力度。

0018GMT，布兰特原油期货上涨0.09美元或0.2%至每桶44.91美元。上日下跌2.6%，至去年11月以来最低点。

美国原油期货涨0.12美元或0.3%，至每桶42.65美元；周三收低报42.53美元，之前曾触及2016年8月以来最低盘中水平。

自从2月底见顶以来，原油价格累计下跌了20%左右，只有短暂扬升，完全丧失了OPEC和其他产油国最初达成减产协议后在年底录得的涨幅。

随着享有减产豁免权的尼日利亚和利比亚产量上升，不参与协议的美国也大幅增产，多头已经认输。

隔夜公布的美国原油库存降幅超过预估，但在扭转局势方面作用甚微。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至6月16日为止的一周，美国原油库存减少250万桶，市场预估为减少210万桶。原油日进口量小幅增加56,000桶。