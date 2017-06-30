国际油市：油价持坚，料录得5月中旬以来最大单周涨幅

路透新加坡6月30日 - 原油期货周五上涨，本周料录得5月中旬以来最大周度涨幅，终结五周连跌局面，油价受到美国产油量下滑的支撑。

美国原油期货本周已累计涨5.1%，指标布兰特原油期货上涨4.8%，均可能创下5月19日止当周以来最大周线涨幅。

0646GMT，美国原油期货涨0.6%或0.27美元至每桶45.20美元；布兰特油价涨0.6%或0.30美元至每桶47.72美元。

“油价从周三的美国数据中获得动能，市场拒绝回到先前的低点。这周对油市来说是上涨的一周，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy表示。

“有两个主要推动因素。一个是美国供应面对低油价的反应。如果产量进一步下降，油价会进一步上涨。另一个因素是美元走软。”

本周美国产量减少的数据支撑油价；上周供应过剩加剧，油价触及10个月低点。

上周美国原油产量减少10万桶/日，至930万桶/日，为去年7月以来最大周度降幅。

另一方面，北海原油市场表现出许久不见的强势迹象，暗示压低原油期货并造成空仓创纪录高位的部分悲观情绪或许没有依据。

周四大约600万桶北海布兰特原油被装船储存，少于上周达到的四个月最高水准900万桶。贸易消息人士称，现在炼厂似乎开始买进更多原油。(完) (编译 王兴亚/李春喜 审校 王丽鑫/张涛)