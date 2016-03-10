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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:49 BJT

国际油市：油价下滑，因需求强劲不敌全球供应过剩的影响

“此外，近来的油价上涨有些脆弱，因为是受到市场人气和供应中断推动，而人气变化很快，供应中断则是暂时性的，”该行称。

0721 GMT，布兰特原油期货 报每桶40.65美元，较上日收盘价下跌0.42美元。

美国原油期货 下跌0.30美元，报每桶37.99美元。

分析师警告称，全球原油每日生产过剩逾100万桶的状况没有消退的迹象。

虽然需求强劲，但美国原油库存仍在纪录高位，市场焦点落在以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)和与俄罗斯为首的非OPEC产油国达成限产协议的可能性上。

厄瓜多尔石油部长Carlos Pareja称，由于日程安排上的困难，原定周五召开的拉美产油国统一立场会议将推迟举行。

多数分析师预计石油过剩将持续至2017甚至2018年，并导致低油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李春喜; 审校 于春红)

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