国际油市：原油期货下跌，受美国石油库存数据和英国退欧担忧拖累

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月18日
--经济部工业局昨日证实，全球DRAM大厂美光 预计在台投资1,300亿台币，未来将落脚中部科学园区进行扩厂计划，预计将增加逾二千个就业机会。据悉，美光锁定中科进行新的3D封测制程，预估2-3年可量产，要打造成为亚太区营运中心。
6月8日后油价每天都在下滑，累计下跌了约8%。
上周，布兰特原油还触及近每桶53美元的今年高位，美国原油也接近52美元。
距离英国退欧公投还有一周时间，油市和其他市场仍受民调结果左右，民调愈发显示支持退欧的占多数。
“下周前市场都将疲软。令人担忧的是，如果英国确实决定退欧，那么影响可能蔓延，”辉立期货驻新加坡的资深大宗商品经理Avtar Sandu说。
“退出欧盟的规则还不是很明确。围绕经济影响也存在很多问题，”他说。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅远小于预期，汽油库存大幅减少。
美联储周三暗示，尽管增长预期下降，但仍计划今年升息两次 。该消息也打击油市。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/杜明霞；审校 于春红)
--经济部工业局昨日证实，全球DRAM大厂美光 预计在台投资1,300亿台币，未来将落脚中部科学园区进行扩厂计划，预计将增加逾二千个就业机会。据悉，美光锁定中科进行新的3D封测制程，预估2-3年可量产，要打造成为亚太区营运中心。
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。