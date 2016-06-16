版本:
中国
货币新闻 | 2016年 6月 16日 星期四 14:51 BJT

国际油市：原油期货下跌，受美国石油库存数据和英国退欧担忧拖累

6月8日后油价每天都在下滑，累计下跌了约8%。

上周，布兰特原油还触及近每桶53美元的今年高位，美国原油也接近52美元。

距离英国退欧公投还有一周时间，油市和其他市场仍受民调结果左右，民调愈发显示支持退欧的占多数。

“下周前市场都将疲软。令人担忧的是，如果英国确实决定退欧，那么影响可能蔓延，”辉立期货驻新加坡的资深大宗商品经理Avtar Sandu说。

“退出欧盟的规则还不是很明确。围绕经济影响也存在很多问题，”他说。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅远小于预期，汽油库存大幅减少。

美联储周三暗示，尽管增长预期下降，但仍计划今年升息两次 。该消息也打击油市。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/杜明霞；审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐