国际油市：油价三日来首次下跌，市场焦点重回供应问题

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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布兰特8月原油期货 下跌0.31美元，至每桶50.34美元。
周一，该合约上涨1.48美元，或3%，至每桶50.65。自周四结算价以来，该合约已累计上涨约7%，之前则一连六日总计下跌10%。
周一公布的官方数据显示，沙特(沙乌地)阿拉伯4月原油日出口量降至744.4万桶，3月为754.1万桶。
数据还显示，这个全球最大石油出口国及石油输出国组织(OPEC)核心成员国4月日产量达1,026.2万桶，3月为1,022.4万桶。
伊朗石油部通讯社Shana周一报导称，伊朗已提高位于哈尔克岛(Kharg Island)的主要石油终端的原油出口能力，使得八艘油轮能够同时装载原油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/许娜；审校 徐文焰/戴素萍)
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