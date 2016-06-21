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货币新闻 | 2016年 6月 21日 星期二 09:14 BJT

国际油市：油价三日来首次下跌，市场焦点重回供应问题

布兰特8月原油期货 下跌0.31美元，至每桶50.34美元。

周一，该合约上涨1.48美元，或3%，至每桶50.65。自周四结算价以来，该合约已累计上涨约7%，之前则一连六日总计下跌10%。

周一公布的官方数据显示，沙特(沙乌地)阿拉伯4月原油日出口量降至744.4万桶，3月为754.1万桶。

数据还显示，这个全球最大石油出口国及石油输出国组织(OPEC)核心成员国4月日产量达1,026.2万桶，3月为1,022.4万桶。

伊朗石油部通讯社Shana周一报导称，伊朗已提高位于哈尔克岛(Kharg Island)的主要石油终端的原油出口能力，使得八艘油轮能够同时装载原油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/许娜；审校 徐文焰/戴素萍)

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