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货币新闻 | 2016年 6月 23日 星期四 09:12 BJT

国际油市：油价上扬，英国退欧公投前市场焦虑不安

美国原油期货 也上升0.43美元，至每桶49.56美元。

“大宗商品市场正面基调继续支撑价格，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在早晨的报告中指出，“但涨势仍受限，因投资者等待英国退欧公投结果。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周减少，但降幅小于预期，汽油和馏分油库存增加。

EIA公布，截至6月17日当周，美国原油库存减少91.7万桶，至5.3063亿桶，市场预估为减少167.1万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞；审校 徐文焰/白云)

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