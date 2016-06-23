国际油市：油价上扬，英国退欧公投前市场焦虑不安

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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美国原油期货 也上升0.43美元，至每桶49.56美元。
“大宗商品市场正面基调继续支撑价格，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在早晨的报告中指出，“但涨势仍受限，因投资者等待英国退欧公投结果。”
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周减少，但降幅小于预期，汽油和馏分油库存增加。
EIA公布，截至6月17日当周，美国原油库存减少91.7万桶，至5.3063亿桶，市场预估为减少167.1万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞；审校 徐文焰/白云)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选