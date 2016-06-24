国际油市：油价下跌，初步计票显示英国公投结果接近

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
这两个合约周四均大涨，受英国公投将留在欧盟的乐观看法支撑。
最先出炉的几份官方计票结果显示，“退欧”阵营领先，不过民调显示“留欧”派最终将取得胜利。
英镑兑美元 跌至1.4475，稍早一度触及年内高点1.5022。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张若琪/李爽)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)