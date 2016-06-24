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货币新闻 | 2016年 6月 24日 星期五 08:21 BJT

国际油市：油价下跌，初步计票显示英国公投结果接近

这两个合约周四均大涨，受英国公投将留在欧盟的乐观看法支撑。

最先出炉的几份官方计票结果显示，“退欧”阵营领先，不过民调显示“留欧”派最终将取得胜利。

英镑兑美元 跌至1.4475，稍早一度触及年内高点1.5022。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张若琪/李爽)

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