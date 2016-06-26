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货币新闻 | 2016年 6月 27日 星期一 07:18 BJT

国际油市：油价续跌约0.5%，因围绕英国退欧的担忧萦绕不去

纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货跌0.26美元，至每桶47.38美元，上周五收跌2.47美元或4.9%。

英镑周一亚洲盘初下跌，也对石油施压，投资者对于英国脱欧后将是什么局面毫无头绪。

贸易数据显示，周五英国公投脱欧导致油市大跌之前，押注夏季汽油需求上升的对冲基金上周增持美国原油期货多仓。

俄罗斯总统普京访华期间，中俄在周六签署一系列能源协议，加强两国经济联系。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍/龚芳)

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