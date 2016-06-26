国际油市：油价续跌约0.5%，因围绕英国退欧的担忧萦绕不去

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货跌0.26美元，至每桶47.38美元，上周五收跌2.47美元或4.9%。
英镑周一亚洲盘初下跌，也对石油施压，投资者对于英国脱欧后将是什么局面毫无头绪。
贸易数据显示，周五英国公投脱欧导致油市大跌之前，押注夏季汽油需求上升的对冲基金上周增持美国原油期货多仓。
俄罗斯总统普京访华期间，中俄在周六签署一系列能源协议，加强两国经济联系。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 戴素萍/龚芳)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。