国际油市：挪威工人罢工威胁推高油价，但英国退欧仍构成压力

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
根据路透计算，受影响油田的石油产量占挪威总产量的近18%，天然气产量占17%多一点。
今年头四个月，总原油产量约为每日285,000桶，天然气产量为每日4,850万立方米。
0032 GMT，布兰特原油期货 报每桶47.58美元，较上日结算价上涨0.42美元。
美国原油期货 上涨0.35美元，报49.68美元。
由于英国脱欧继续引发市场动荡，上日油价因美元大涨而跌至七周低点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王兴亚/白云)
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路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。
路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430