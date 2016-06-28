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货币新闻 | 2016年 6月 28日 星期二 09:00 BJT

国际油市：挪威工人罢工威胁推高油价，但英国退欧仍构成压力

根据路透计算，受影响油田的石油产量占挪威总产量的近18%，天然气产量占17%多一点。

今年头四个月，总原油产量约为每日285,000桶，天然气产量为每日4,850万立方米。

0032 GMT，布兰特原油期货 报每桶47.58美元，较上日结算价上涨0.42美元。

美国原油期货 上涨0.35美元，报49.68美元。

由于英国脱欧继续引发市场动荡，上日油价因美元大涨而跌至七周低点。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王兴亚/白云)

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