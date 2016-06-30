国际油市：油价遭遇获利了结下挫逾3%，但本季升幅为七年最大

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 6月OPEC产油量创新高
* 尼日利亚供应恢复可能打压油价－高盛
* 挪威石油工人薪资谈判开始
* 第二季美国原油和布兰特原油期货升幅超过25%
路透纽约6月30日 - 油价周四重挫逾3%，受尼日利亚及加拿大恢复原油供应拖累，且交易商在第二季末获利了结，油价本季录得七年最大升幅。
第二季油价猛涨逾25%，在年初触及12年低点后累积反弹85%，因加拿大和尼日利亚石油产量意外减少，缓和了拖累油价崩跌的供应过剩情况。
不过，尼日利亚国有石油公司表示，该国日产油量已经由160万桶增至约190万桶，因尼日尔三角洲地区的输油管没有遭到新的大规模袭击。
高盛表示，尼日利亚供应恢复将令油价承压，且加拿大野火造成停产也会在9月前基本结束。
路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)6月产油量增至历史最高，因尼日利亚石油生产部分恢复，以及伊朗和海湾成员国增产。
Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella表示，美国长周末假期前市场也遭遇一轮卖盘，周四午后市场流动性可能降低。
8月布兰特原油期货 周四到期，收低0.93美元，或1.8%，报每桶49.68美元。交投更活跃的9月合约 结算价报49.71美元，重挫3.1%。
美国原油期货 收挫1.55美元，或3.1%，报每桶48.33美元。
交易商表示，在今日最后几分钟的交易中，布兰特和美国原油期货急跌超过1美元，因基金经理和基金要结清仓位，以确保账面上为获利。
美国原油期货和布兰特原油期货在6月基本持平。
“我预计未来六个月油市将继续呈区间波动。”McNamara Options LLC交易部门董事Alan Harry表示。
“我认为，如果今年驾车出游季的需求不够强劲，油价可能进一步回落，因仍须要应对供应严重过剩的事实。”
挪威石油企业和工会开始为期两日的薪资谈判，以图避免罢工。罢工可能最初令挪威油气产量减少6%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。