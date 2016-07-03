国际油市：油价续升，沙特能源部长称油市正趋于平衡

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长巴尔金都一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。
能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布的备受关注的报告显示，7月1日止当周美国钻探商增加11台钻机，为五周内第四次增加，暗示近两年的钻探低迷情况可能结束。
过去几个月袭击了尼日利亚石油设施的武装组织Niger Delta Avengers周日宣称，对尼日利亚南部能源枢纽的五起新袭击负责。
尼日尔三角洲武装袭击活动导致尼日利亚原油产量降至30年低点，但尼日利亚国家石油公司(NNPC)上周称产量回升，因设施修复和袭击活动减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/杜明霞；审校 徐文焰/王丽鑫)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L