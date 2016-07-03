国际油市：油价续升，沙特能源部长称油市正趋于平衡

据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长巴尔金都一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布的备受关注的报告显示，7月1日止当周美国钻探商增加11台钻机，为五周内第四次增加，暗示近两年的钻探低迷情况可能结束。

过去几个月袭击了尼日利亚石油设施的武装组织Niger Delta Avengers周日宣称，对尼日利亚南部能源枢纽的五起新袭击负责。

尼日尔三角洲武装袭击活动导致尼日利亚原油产量降至30年低点，但尼日利亚国家石油公司(NNPC)上周称产量回升，因设施修复和袭击活动减少。(完)

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