国际油市：原油价格下跌，市场忧虑英退影响及供应增加的可能性

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
“有美元走强、英国脱欧导致的避险情绪上升，除此之外还有实际的供需因素要考虑，”forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada在报告中写道。
英镑兑美元周三早盘跌至31年新低，此前英国三家商业地产基金在24小时内相继暂停交易，为英国公投决议脱欧撼动资产价格以来，市场运作失灵的首个迹象；这三支基金规模约莫100亿英镑。
英国央行周二采取措施确保英国银行业者维持放贷，因为公投脱欧的金融后果已开始显现，在商业地产市场尤为明显。
石油输出国组织(OPEC)6月石油产量创最近高点，因尼日利亚的石油生产已经部分从武装分子的袭击中恢复，伊朗和海湾成员国也增加供应。
交易商称，市场信息提供商Genscape数据显示，7月1日止当周，美国库欣原油库存增加230,025桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李春喜 审校 张涛/孙茉莉)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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