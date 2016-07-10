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货币新闻 | 2016年 7月 11日 星期一 07:42 BJT

国际油市：油价持于两个月低点附近，尽管沙特石油部长称市场更平衡

沙特能源部长法力赫周日表示，油市正变得更加平衡，而且价格企稳。

但供应过剩忧虑周五重燃，因数据显示美国活跃钻机数量增加10台，为六周内第五周增加，分析师预计明年年初产量将开始上升。

中国周日公布的数据显示，6月CPI同比上涨1.9%，低于官方设定的3%的今年目标水准，显示国内需求持续疲弱。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月5日止当周，基金经理削减美国原油期货多仓，至3月以来最低水准。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/白云)

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