国际油市：油价持于两个月低点附近，尽管沙特石油部长称市场更平衡

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
沙特能源部长法力赫周日表示，油市正变得更加平衡，而且价格企稳。
但供应过剩忧虑周五重燃，因数据显示美国活跃钻机数量增加10台，为六周内第五周增加，分析师预计明年年初产量将开始上升。
中国周日公布的数据显示，6月CPI同比上涨1.9%，低于官方设定的3%的今年目标水准，显示国内需求持续疲弱。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月5日止当周，基金经理削减美国原油期货多仓，至3月以来最低水准。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/白云)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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