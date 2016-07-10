国际油市：油价持于两个月低点附近，尽管沙特石油部长称市场更平衡

但供应过剩忧虑周五重燃，因数据显示美国活跃钻机数量增加10台，为六周内第五周增加，分析师预计明年年初产量将开始上升。

中国周日公布的数据显示，6月CPI同比上涨1.9%，低于官方设定的3%的今年目标水准，显示国内需求持续疲弱。