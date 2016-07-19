国际油市：油价下跌，因供应过剩疑虑盖过美国页岩油料减产

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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布兰特原油 下跌0.09美元至每桶46.87美元，昨日收低0.65美元或1.4%。
“随着对土耳其供应中断的担忧缓解，油价下跌。据土耳其能源部长称，政变失败后原油继续在本国境内自由流动，”澳新银行周二在报告中称。
“能源价格下跌未来几天将持续打压整体市场。但多个市场供应中断的影响仍料将遏制跌势，”报告还称。
根据美国能源资料协会(EIA)周一公布的钻探生产率报告，美国8月页岩油日产量料减少9.9万桶至455万桶，为连续第10个月减少。
路透对分析师的初步调查显示，7月15日止当周美国商业原油库存可能从5.218亿桶下降220万桶，为连续第九周下滑。美国石油协会(API)和EIA分别将于周二稍晚和周三公布各自的库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/许娜；审校 张若琪/王丽鑫)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。