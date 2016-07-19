国际油市：油价下跌，因供应过剩疑虑盖过美国页岩油料减产

布兰特原油 下跌0.09美元至每桶46.87美元，昨日收低0.65美元或1.4%。

“随着对土耳其供应中断的担忧缓解，油价下跌。据土耳其能源部长称，政变失败后原油继续在本国境内自由流动，”澳新银行周二在报告中称。

“能源价格下跌未来几天将持续打压整体市场。但多个市场供应中断的影响仍料将遏制跌势，”报告还称。

根据美国能源资料协会(EIA)周一公布的钻探生产率报告，美国8月页岩油日产量料减少9.9万桶至455万桶，为连续第10个月减少。

路透对分析师的初步调查显示，7月15日止当周美国商业原油库存可能从5.218亿桶下降220万桶，为连续第九周下滑。美国石油协会(API)和EIA分别将于周二稍晚和周三公布各自的库存数据。(完)

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