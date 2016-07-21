国际油市：油价下跌2%，因纪录高位的美国库存加剧供应过剩忧虑

* EIA周三发布的库存数据重燃供应过剩忧虑

* 荷兰银行称布兰特原油可能下滑约5美元至42-43美元水准

路透纽约7月21日 - 油价周四下跌2%，因市场仔细研读美国政府发布的数据，显示汽油和其它油品库存不断增长，将油品库存总量升至纪录高位。美国是全球最大油品消费国。

上一交易日，布兰特和美国原油均收高1%，此前美国能源协会(EIA)称，上周原油库存减少230万桶，预估为减少210万桶，为连续第九周下跌。

但EIA称，美国原油库存达到同期历史高位的5.195亿桶。原油和油品库存总计增加262万桶至纪录高位的20.8亿桶，因在夏季驾车高峰期，汽油库存却意外增加91.1万桶。

交易员称，除此之外，市场情报公司Genscape报告，截至7月19日当周，库欣库存增加72.5176万桶。

“市场技术面疲弱，库存在夏天仍高企，维护期很快就到了，此外，海上还存储着大量原油，”Liquidity Energy经纪商Pete Donovan称。

布兰特原油 收跌0.97美元，或2.1%，报每桶46.20美元。

美国原油收 跌1美元，或2.2%，报每桶44.75美元。

荷兰银行高级能源分析师Hans van Cleef称，布兰特原油将向42-43美元价位下滑，“近期仍有些下滑风险。”

PSW Investments交易员Phil Davis指出“其它油品”库存增加420万桶，令汽油库存增幅黯然失色。

“这些油品包括小型飞机使用的特殊油品，炼厂通常在汽油和柴油供应过多时进行裂解的较少人知的工业油品等，”Davis称。

消息人士称，给原油基本面提供部分支撑的是尼日利亚最大原油品种夸伊博原油至少在一个月内仍将遭遇不可抗力，因运营商艾克森美孚 对管道进行维修。(完)

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