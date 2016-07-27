国际油市：油价急跌3%，因美国原油和汽油库存意外增加

* EIA数据显示上周美国原油库存增加170万桶

* 接受路透调查的分析师预计原油库存减少230万桶

* 炼厂获利骤降，因燃料供应过剩

* 美联储保持利率不变

路透纽约7月27日 - 油价周三急挫3%，美国原油期货触及三个月低位，受累于上周美国原油和汽油库存急增，因在夏季驾车出游高峰期需求疲弱。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存 增加167.1万桶，创下4月底来最大周度增幅，市场预估为减少225.7万桶。汽油库存 增加45.2万桶，市场预估为增加3.6万桶。

油价扩大跌幅，因美元 走强，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率不变，称美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内升息埋下伏笔。

美国原油期货 收跌1美元，或2.3%，报每桶41.92美元，日内触及4月20日以来最低41.68美元。

布兰特原油期货 回落1.40美元，或3.1%，收报每桶43.47美元，盘中触及5月10日以来最低43.33美元。

路透数据还显示，美国和布兰特原油期货逼近200日移动均线。交易商称，一旦跌穿，油价可能会进一步走低。

“油价可能在数日或数周后跌穿40美元，”Tyche Capital Advisors的原油交易员兼资产组合经理Tariq Zahir表示。

“底线是，华尔街在年内实现供需平衡的问题上出了错。”

EIA报告，上周炼厂开工率 下降0.8个百分点，至92.4%，日炼油量 减少27.7万桶，至1,659万桶。

“在夏季驾车出行高峰期炼油量下降，表明由于炼油利润率下降，炼厂减产，”纽约原油船货跟踪公司Clipperdata的分析师Matt Smith表示。

油价在首季触及12年低位后反弹了约60%。但在布兰特和美国原油5月升穿50美元后涨势消退，因担忧油市供应过剩的问题可能再度加剧。

部分市场人士认为，供应过剩忧虑过度。

“我认为油价将保持在40-45美元水平，”代客管理约20亿美元资金的基金Gravity Investments的Salvatore Recco表示。

“我们告诉客户，除非央行大幅下调经济前景预估，否则不需担忧油市前景。”(完)

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