国际油市：油价跌至4月来新低，受供给过剩拖累

韩国金融：12月银行外汇存款连续第四个月下滑
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
两个指标原油均较6月所及的上次高点下跌20%左右。
由于炼厂利用低价原油生产了太多油品，美国、欧洲和亚洲的利润率今年均大幅下降，侵蚀了石油生产商和炼厂的利润率。壳牌 本周公布的业绩很差。
“利润率仍在负水准...这似乎是个明确信号，大西洋盆地油品市场目前供应过剩，”投行Jefferies的Jason Gammel周五表示。
指标新加坡炼厂裂解价差DUB-SIN-REF较1月高点下跌60%，至每桶4.28美元，油品库存接近历史高位。
伊朗6月对亚洲主要买家的出口--中国、印度、日本和韩国--较上年同期跳涨47.1%，至每日172万桶，为逾四年最高。这是伊朗努力重夺市场份额的迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/李春喜; 审校 孙茉莉/蔡美珍)
整体而言，12月企业持有的外汇存款从11月的504.8亿美元降至486.8亿，个人存款则是从105.7亿美元降至102.3亿美元。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。