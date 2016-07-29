国际油市：油价跌至4月来新低，受供给过剩拖累

两个指标原油均较6月所及的上次高点下跌20%左右。

由于炼厂利用低价原油生产了太多油品，美国、欧洲和亚洲的利润率今年均大幅下降，侵蚀了石油生产商和炼厂的利润率。壳牌 本周公布的业绩很差。

“利润率仍在负水准...这似乎是个明确信号，大西洋盆地油品市场目前供应过剩，”投行Jefferies的Jason Gammel周五表示。

指标新加坡炼厂裂解价差DUB-SIN-REF较1月高点下跌60%，至每桶4.28美元，油品库存接近历史高位。

伊朗6月对亚洲主要买家的出口--中国、印度、日本和韩国--较上年同期跳涨47.1%，至每日172万桶，为逾四年最高。这是伊朗努力重夺市场份额的迹象。(完)

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