国际油市：供给过剩打压油价下跌，空头回补引发的反弹逐渐消退

Aug 5 (Reuters) -

交易商称，原油和油品的过量生产，使油市再次承压。陆上油库已经装满，商家不得不租赁油轮来存储没有卖出的产品。

需求方面，BMI研究称，中国的进口量较2015年及今年创下的纪录高位下滑。

“中国近期的石油进口将继续保持疲软，这是因为一系列因素造成，其中包括商业燃料库存装满、独立小炼厂需求放缓、以及战略库存收储减慢。”BMI称。

周五的下跌终止了自本周中段开始的涨势。

“尽管基本面方面的数据很少，但油价在周三和周四仍然上涨。不过商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，7月26日止当周，投资者的空仓增幅创下纪录最高，这暗示空头回补拉动的涨势，”澳新银行表示。(完)

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