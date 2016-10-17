国际油市：油价因交易量激增而下跌，但页岩油产量减少限制跌幅

* 美国原油跌穿50美元，因交易员在合约到期前卖出

* 预计11月页岩油日产量减少3万桶

* 希望OPEC减产，但供应过剩忧虑仍施压

路透纽约10月17日 - 油价周一收跌，受压于供应过剩忧虑，交易量激增驱动美国原油价格跌穿50美元，但跌幅有限，因预计美国页岩油产量将下降。

在1335 GMT的一分钟里，美国原油合约交易量急升至12,932桶，为10月13日以来最高，因交易员在10月20日到期前卖出合约。

油价在下午交易中小幅上扬，因美国能源资料协会(EIA)预计11月美国页岩油日产量减少3万桶。

布兰特原油 下跌0.43美元，或0.8%，结算价报每桶51.52美元，盘中最低触及51.16美元。

美国原油 下跌0.41美元，或0.8%，结算价报49.94美元，盘中低见49.47美元。

分析师称，交易员手头累积了大量的多头头寸，在合约到期前寻求出售，因美国商品期货交易委员会限制他们能持有的头寸数量。

“有巨量的投机性净多头头寸，”ION Energy分析师Kyle Cooper称，“人们不得不减持头寸。”

能源监控服务公司Genscape的数据显示，库欣的原油库存数量下降。

但交易员称，上周五石油服务供应商贝克休斯的报告继续向美国原油施加压力。报告显示，截至10月14日当周，美国石油钻探平台增加了四座。

分析师称，油市受到石油输出国组织(OPEC)成员国下月晚些时候可能采取行动支持油价的预期支撑，但供应过剩仍令油价承压。(完)

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