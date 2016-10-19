国际油市：油价上涨，受美国原油库存下降和中国产出减少的提振

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
布兰特原油期货 报每桶52.23美元，上涨0.55美元，或1%。
“美国石油协会(API)公布了原油库存数据...这给亚洲盘交易一个利好的开始，”OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
API公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，预估为增加270万桶。库欣原油库存减少200万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三晚间公布官方原油和能源数据。
交易商称，OPEC秘书长巴尔金都的讲话给油价提供支撑。他说对11月30日OPEC会议之后的减产前景抱有信心。
“我很乐观，我们将有一个决定，”他说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/李春喜 审校 高琦/张荻)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。