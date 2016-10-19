国际油市：油价上涨，受美国原油库存下降和中国产出减少的提振

布兰特原油期货 报每桶52.23美元，上涨0.55美元，或1%。

“美国石油协会(API)公布了原油库存数据...这给亚洲盘交易一个利好的开始，”OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

API公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少380万桶，至4.671亿桶，预估为增加270万桶。库欣原油库存减少200万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三晚间公布官方原油和能源数据。

交易商称，OPEC秘书长巴尔金都的讲话给油价提供支撑。他说对11月30日OPEC会议之后的减产前景抱有信心。

“我很乐观，我们将有一个决定，”他说。(完)

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