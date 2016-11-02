国际油市：油价连续第四日下跌，API数据显示美国原油库存意外大增

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
最近几天油价下跌，因市场对石油输出国组织(OPEC)在11月30日会议上解决内部分歧并同意减产的希望减退。
“那些寄望能达成某种产量协议，从而提振油价上涨的人的希望破灭了，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。“似乎有投机性多仓退出市场。”
此外，美国原油库存高于预期的迹象也打击人气。
沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)周二晚间表示，该公司预计2017上半年油价上涨，因为市场将恢复平衡，而且需求强劲。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/李春喜 审校 张明钧/张荻)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。