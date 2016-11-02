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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 16:00 BJT

国际油市：油价连续第四日下跌，API数据显示美国原油库存意外大增

最近几天油价下跌，因市场对石油输出国组织(OPEC)在11月30日会议上解决内部分歧并同意减产的希望减退。

“那些寄望能达成某种产量协议，从而提振油价上涨的人的希望破灭了，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。“似乎有投机性多仓退出市场。”

此外，美国原油库存高于预期的迹象也打击人气。

沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)周二晚间表示，该公司预计2017上半年油价上涨，因为市场将恢复平衡，而且需求强劲。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/李春喜 审校 张明钧/张荻)

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